Индия усомнилась в качестве российских Су-57 и задумалась о покупке американских F-35

Американское издание сделало вывод о потребности вооруженных сил Индии в однодвигательных истребителях на основании последних сообщений в индийской прессе.

Как сообщило издание Times of India, сейчас Нью-Дели раздумывает над покупкой американских F-16 и шведских JAS 39 Gripen. Однако планы индийские военные постоянно меняют планы, и было бы проще закупить американские F-35.

Отмечается, что препятствием этому могут стать ранее закупленные российские С-400. При этом Индия все чаще стала предъявлять претензии к качеству российской техники.

На данный момент Индия рассматривает закупку однодвигательных истребителей из-за дешевизны эксплуатации. Однако у истребителя с двумя двигателями есть шансы продолжить полет на одном двигателе в случае, если другой выйдет из строя. Однодвигательный истребитель рухнет, если единственный двигатель придет в негодность.

Сообщается также, что Индия приступила к разработке собственных истребителей. Однако для реализации такого проекта ей потребуется перекупить технологию у России либо США, и готов он будет в очень отдаленной перспективе.