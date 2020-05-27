Индия столкнулась с самым страшным за последние 26 лет нашествием саранчи

В Индии к пандемии коронавируса прибавилось еще и нашествие саранчи. Из-за этого в пяти индийских штатах может быть уничтожен урожай.

По заявлению министерства окружающей среды Индии, нашествию саранчи уже сейчас подверглись пять штатов: Раджастхан, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш, пишет Hindustan Times. Наиболее пострадал штат Раджастхан. Как отмечается в материале, в 2020 году саранча пришла в Индию раньше, чем ожидалось.

В ООН также заявили о «серьезном риске» саранчи для сельского хозяйства Индии.

По мнению ученых, появление саранчи в больших количествах вдоль границы между Индией и Пакистаном могло спровоцировать более продолжительный муссон в регионе и частые циклоны в Индийском океане.

По словам специалистов, эта «вспышка» саранчи — самая крупная за 25 лет в Эфиопии и Сомали, за 26 лет в Индии, за 70 лет в Кении.

Правительство Индии намерено усилить меры по борьбе с саранчой. В частности, говорится о проведении переговоров с Пакистаном о совместном противодействии перемещению стай опасного вредителя.

По мнению властей страны, саранчу необходимо уничтожить до сезона дождей, иначе Индии будет угрожать вторая волна нашествия этого вида насекомых.

В мае ранее на Индию обрушился ураган «Амфан». В результате погибли более 10 человек. Ветер со скоростью около 190 километров в час складывал здания и нанес серьезный ущерб инфраструктуре страны. Основной удар пришелся на индийский штат Западная Бенгалия.