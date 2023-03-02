Мир 02 марта 2023, 10:12 Индия сообщила о больших разногласиях в «Большой двадцатке» Глава МИД Индии Джайшанкар сообщил о резких расхождениях мнений внутри G20 РИА «Новости»

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Среди стран «Большой двадцатки» есть серьезные разногласия по ряду вопросов, однако им необходимо стараться продолжать сотрудничество. Об этом на открытии встречи глав МИД G20 заявил глава МИД Индии Субраманьям, написал ТАСС.

«Впервые „Большая двадцатка“ собралась во время международного кризиса. Сегодня в мире тоже непростая ситуация в связи с климатической обстановкой, побочными эффектами конфликтов и нарушениями цепочек поставок. Но мы должны найти точки соприкосновения в диалоге и показать остальным правильное направление», — сказал он.

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Джайшанкар отметил, что повесткой встречи глав МИД G20 являются темы безопасности, доступа к продовольствию и топливу.

«Нам необходимо полностью выполнять взятые международные обязательства и стремиться дать миру то, что от нас ждут. Важным условием сотрудничества должно быть уважение к территориальной целостности и суверенитету. Хотя среди стран G20 есть разногласия», — добавил глава индийского МИД.

Встреча глав МИД G20 проходит в Нью-Дели 1 и 2 марта. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.