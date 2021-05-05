Индия снова поставила антирекорд по числу жертв ковида

В Индии за прошлые сутки от коронавирусной инфекции умерли 3780 человек. Это стало рекордным показателем по количеству смертей от ковида, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на индийский Минздрав.

Прошлый антирекорд по суточной смертности от ковида в Индии установили 2 мая. Тогда умерли 3689 пациентов.

Прирост по заболевшим в Индии тоже выглядит удручающе. За минувшие сутки в стране выявили еще 338 439 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных, зарегистрированных в стране за время пандемии, превысило 20,6 миллиона. По этому показателю Индия теперь уступает только США.

Суд в округе Праяграджа ранее возложил ответственность за огромное количество смертей от ковида на местные власти, обвинив их в нехватке кислорода в больницах. В Национальном центре по контролю заболеваний, в свою очередь, связали высокую заболеваемость ковидом с распространением новых штаммов коронавируса. Трупы людей, скончавшихся от инфекции, сжигают на кострах круглосуточно. Умерли уже порядка 226 тысяч человек.