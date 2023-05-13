Мир 13 мая 2023, 10:43 Индия решила забрать у Великобритании алмаз Кохинур и тысячи других артефактов The Telegraph: Индия начнет кампанию по возвращению тысяч артефактов из Великобритании Википедия

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Власти Индии намерены начать дипломатическую кампанию по возвращению тысяч ценных артефактов, которые Великобритания вывезла из страны в колониальный период. Об этом сообщила газета The Telegraph.

В частности, Индия хочет вернуть алмаз Кохинур в 105 карат. Это один из самых известных алмазов в мире. Артефакт вывезли в Лондон еще в середине XIX века. Там он стал частью коллекции королевских драгоценностей.

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«Индия проведет дипломатическую кампанию по возвращению алмаза Кохинур и тысяч других сокровищ из Великобритании», — указали авторы статьи.

Возвращение артефактов должны начать в этом году. Дипломатическая кампания может повлиять на отношения Индии и Великобритании, отметило издание. В частности, переговоры о рекультивации ценностей способны отразиться на связи стран в области торговли и в других сферах.