В Россию возвращается атомная подлодка «Нерпа», которую арендовала Индия. Издание Hindustan Times сообщило, что это связано с истечением срока аренды.

Российская подлодка эксплуатировалась в Индии под названием «Чакра». В 2012 году она была передана стране в лизинг на 10 лет.

Телеканал NDTV сообщил, что возвращение субмарины почти на год раньше срока связано с проблемами ее технического обслуживания. По сведениям от источников, ее силовая установка стала ненадежной. Сообщается также, что Индия использовала «Чакру» для отслеживания китайских военных кораблей. Аренда подлодки обошлась Индии примерно в два миллиарда долларов. Подлодка с индийским экипажем находится на пути во Владивосток. Ее сопровождают военные корабли России и Индии. Судно заметили в водах Сингапурского пролива.

Официальных комментариев пока не последовало.

В 2019 году СМИ сообщали, что Индия заключила контракт на 10-летний лизинг российской подлодки класса «Щука-Б». Сделка оценивалась в три миллиарда долларов (около 218,5 миллиарда рублей). Индия должна получить субмарину к 2025 году. Если она вернет «Нерпу» сейчас, это оставит ее без атомной подлодки почти на четыре года.