Индия расширит военно-техническое сотрудничество с Россией

Также на переговорах с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу Раджнатх Сингх рассказал, о решении Индии изменить свою часть российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-технологическому сотрудничеству и увеличить темпы и объемы сотрудничества с Россией.

По словам министра, на укрепление сотрудничества России и Индии в сфере обороны оказала влияние встреча президентов государств во Владивостоке.

Сергей Шойгу добавил, что реализация планов России и Индии по военно-техническому сотрудничеству успешна, но нуждается в контроле и корректировке. По его мнению, между странами установились дружеские отношения. Это «особенно касается сотрудничества в военной и военно-технической сферах».