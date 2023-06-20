Мир 20 июня 2023, 13:35 Индия прояснила свою позицию по украинскому конфликту Премьер Моди: Индия не занимает нейтральную позицию по украинскому конфликту РИА «Новости»

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Позиция Индии в отношении украинского кризиса не является нейтральной, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в беседе с The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что Нью-Дели выступает за мирное урегулирование конфликта и диалог между сторонами.

«Позиция Индии хорошо известна и понятна всему миру. Вы можете быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир», — подчеркнул Моди.

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Он обратил внимание, что Индия не нейтральна, а находится на стороне мира. По его словам, все государства должны уважать международное право и суверенитет других стран. Индийский премьер выразил уверенность, что конфликты следует решать не посредством боевых действий, а путем переговоров и дипломатии.

Осенью минувшего года Моди уже призывал к миру. В конце 2022-го индийский премьер указывал, что сейчас у людей нет необходимости бороться за выживание, а нынешняя эпоха не должна быть временем вооруженных конфликтов.