Индия призвала Россию решить конфликт на Украине диалогом | 360°

Мир 26 октября 2022, 14:34 Индия призвала Россию решить конфликт на Украине диалогом Глава Минобороны Индии Сингх предложил Шойгу решить конфликт на Украине диалогом РИА "Новости"

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Индия сохранила позицию о возможности решения конфликта на Украине диалогом и дипломатией. Об этом по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил в Twitter глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх.

Он отметил, что донес эту позицию до российского коллеги.

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«Мы обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине. Я подтвердил позицию Индии в отношении необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта», — написал Сингх.

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Министр добавил, что также выслушал информацию о возможности применения Украиной «грязной бомбы». Он добавил, что призвал обе стороны конфликта отказаться от использования ядерного и радиологического оружия в ходе конфликта.