Индия призвала Россию и Украину не прибегать к ядерному оружию | 360°

Мир 26 октября 2022, 14:24 Индия призвала Россию и Украину не прибегать к ядерному оружию Глава Минобороны Индии Сингх в беседе с Шойгу заявил об опасности ядерного оружия РИА "Новости"

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Стороны конфликта на Украине не должны прибегать к использованию ядерного или радиологического оружия, потому что это противоречит основным принципам человечества. Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Индии Раджнатх Сингх после переговоров с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу.

Сингх подчеркнул, что обсудил с российским коллегой сотрудничество двух стран, а также ситуацию на Украине.

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«Шойгу проинформировал меня о развитии ситуации на Украине, в том числе о своих опасениях по поводу возможных провокаций с применением „грязной бомбы“», — написал министр обороны Индии.

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Он добавил, что позиция страны не изменилась и она настаивает на необходимости диалога и дипломатии для урегулирования конфликта. При этом ни одна сторона не должна прибегать к использованию ядерного вооружения.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с индийским коллегой рассказал об опасности подготовки Украиной провокации с использованием «грязной бомбы». Также Шойгу поделился своими опасениями с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.