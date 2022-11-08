Индия признала в России надежного и проверенного партнера | 360°

Мир 08 ноября 2022, 16:21 Индия признала в России надежного и проверенного партнера Глава МИД Индии Джайшанкар: Россия остается надежным и проверенным партнером РИА «Новости»

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Сотрудничество России и Индии идет на пользу обеим странам, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. Страну он назвал надежным и проверенным временем партнером, сообщил ТАСС.

Взаимодействие России и Индии в разных направлениях Джайшанкар оценил на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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«Любая объективная оценка наших отношений на протяжении десятилетий подтверждает, что наши отношения идут на пользу обоим государствам», — сказал индийский министр.

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По оценке Лаврова, в скором времени товарооборот между РФ и Индией достигнет 30 миллиардов долларов, в настоящее время этот показатель составляет около 17 миллиардов. Глава МИД России отметил, что двусторонняя торговля между странами показывает положительную динамику.

«Мы уверены, что цель, которую поставили наши лидеры — довести товарооборот до 30 миллиардов, — будет вскоре достигнута», — выразил уверенность Лавров.

По данным The Economic Times, в октябре Россия стала самым крупным поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.