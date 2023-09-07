Мир 07 сентября 2023, 04:26 Индия предложила проект заявления G20 по Украине без осуждения России CNN: Индия предложила проект заявления G20 по Украине, который не осуждает СВО Pixabay

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Председательствующая в G20 Индия предложила проект заявлений по Украине без осуждения российской СВО. Источник CNN заявил, что обсуждение проекта было очень сложным.

«Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться», — заявил собеседник телеканала.

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Представитель Евросоюза заявил, что проект заявлений по Украине должен быть более «глубоким». По его словам, текущий вариант «не идет достаточно далеко».

«Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются», — сообщил источник.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, Индия председательствует в группе с 1 декабря 2022 года. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ранее СМИ сообщили, что страны «Большой двадцатки» выработали единый подход относительно конфликта на Украине. Странам G20 предстоит найти компромисс с Россией.