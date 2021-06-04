Индия поможет Шри-Ланке предотвратить экологическую катастрофу

Индия отправила военный флот на помощь властям Шри-Ланки. Те пытаются предотвратить экологическую катастрофу после пожара на грузовом судне, перевозившем химикаты и загоревшемся у берегов острова.

Вокруг судна строят плавучие заграждения, а тральщики собирают с поверхности воды нефтепродукты, сообщил телеканал ОТР.

На борту контейнеровоза помимо различных химикатов находился груз мелких полиэтиленовых гранул, использующихся для производства пакетов. Они покрыли акваторию в радиусе 80 километров.

Волонтеры круглосуточно очищают берега от мусора, чтобы сохранить морскую фауну и спасти знаменитые пляжи островного государства.

Судно 10 дней горело в воде, предположительно, из-за утечки азотной кислоты. Моряки не смоги предотвратить распространение огня, корабль подходил к берегам острова уже в аварийном состоянии. Сейчас судно продолжает тлеть, часть мазута растеклась по Индийскому океану. Помимо этого, пляж очень сильно загрязнен маленькими частичками пластика, из-за чего десятки морских животных погибли. Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы. На берег стало выбрасывать мертвых рыб, черепах и других морских обитателей.

На судне везли 25 тонн азотной кислоты, гидроксида натрия, смазочных материалов. Большую часть из них уничтожил пожар.