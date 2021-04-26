Индия получит «Спутник V» из-за ситуации с пандемией COVID-19

На фоне тяжелой ситуации с COVID-19 Индия получит российскую вакцину «Спутник V». Поставки осуществит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Первые дозы должны поступить 1 мая.

Глава фонда Кирилл Дмитриев рассказал о помощи иностранному государству в интервью телеканалу CNN.

«Первые дозы будут доставлены 1 мая», — подчеркнул он.

В РФПИ уточнили, что Индия выступит в качестве одного из ключевых производителей «Спутника V». Среди 60 стран, где зарегистрирована российская вакцина от коронавируса, это страна с самой большой численностью населения.

Фонд, напомнило РИА «Новости», заключил соглашения с наиболее крупными индийскими фармацевтическими производителями. Планируется выпускать свыше 850 миллионов доз «Спутника V» в год. Препарат будут делать Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma и Virchow Biotech.

Эпидемическая ситуация в Индии в связи с пандемией оказалась на кризисном уровне. Власти предпринимают все возможные меры, чтобы количество заражений снизилось. Жителям страны рекомендовали соблюдать масочный режим даже дома.