Индия поблагодарила Россию за первую партию «Спутника V»

МИД Индии выразил благодарность России за предоставление вакцины против коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата сегодня была доставлена в Хайдарабад.

Официальный представитель министерства Ариндам Багчи отметил, что Индия и Россия уже более 10 лет развивают особое привилегированное стратегическое партнерство, сообщил ТАСС.

«Мы высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга — России», — написал Багчи на своей странице в Twitter.

Как сообщала НСН, «Спутник V» станет уже третьей вакциной, которая будет применяться для вакцинации в Индии. Ранее там пробовали использовать препарат компании AstraZeneca и вакцины Covishield и Covaxin. Но ситуация с заболеваемостью продолжала ухудшаться.

За минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 401 993 новых случая COVID-19. Это значение стало мировым рекордом. В больницах страны не успевают принимать новых пациентов. Жителям советуют носить маски даже у себя дома.

Городской парк в Дели из места отдыха превратился в крематорий под открытым небом. Тела умерших не успевают кремировать, писал «Царьград».