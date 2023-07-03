Мир 03 июля 2023, 20:31 Индия перешла на расчеты в юанях при оплате российской нефти Reuters: НПЗ Индии перешли на юани для оплаты поставок российской нефти РИА «Новости»

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Ставшие лидерами по закупке российской нефти индийские заводы по переработке начали расплачиваться за поставки сырья в юанях, так как банки отказываются проводить транзакции в долларах, опасаясь подпасть под санкции. Об этом со ссылкой на источники на нефтяном рынке сообщило агентство Reuters.

Собеседники журналистов пояснили, что российские клиенты вынужденно переходят на альтернативные валюты для расчетов. Источники отметили, что использовать юани для расчета начала Индийская нефтяная корпорация (IOC.NS), крупнейший покупатель российской сырой нефти в стране.

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Она подала пример другим игрокам, и рассчитываться с российскими поставщиками в китайской валюте стали еще три частных нефтеперерабатывающих завода.

О каких именно объемах поставленной нефти идет речь, источники не уточнили, но по подчеркнули, что IOC. NS расплатилась юанями за несколько грузов.

Использование национальной валюты подтолкнуло власти Китая к выводу юаня на международные рынки, но пока банки страны стараются использовать юань только при сделках с российской нефтью.

По данным Bloomberg, объемы закупок Индией российской нефти побили очередной рекорд и достигли показателя в 2,2 миллиона баррелей в сутки. По данным агентства, если поставки вырастут еще хоть немного, то стране придется увеличивать количество перерабатывающих заводов или вкладывать средства в модернизацию существующих.

Ранее в юанях с Россией за поставку нефти рассчитались власти Пакистана. Отвечающий за поставки сырья министр Мусади Малик не стал раскрывать общий объем партии и ее стоимость. Он уточнил, что пока в порт доставили только 45 тысяч баррелей нефти, а остальные танкеры еще идут.