Индия отправит робота-женщину в космос
Индия намерена отправить в беспилотный космический полет робота-женщину, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, робота с длинными волосами и женским лицом назвали Виом Митра. По словам ученых, она попытается симулировать человека и отравит отчет на Землю.
Отмечается, что робот способен выполнять различные задачи и говорить на двух языках: хинди и английском. Индийская организация космических исследований планирует запустить корабль с Виом Митрой ближе к концу этого года.
«Мы делаем это в порядке эксперимента», — отметили ученые.