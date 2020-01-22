Индия отправит робота-женщину в космос

По данным издания, робота с длинными волосами и женским лицом назвали Виом Митра. По словам ученых, она попытается симулировать человека и отравит отчет на Землю.

Отмечается, что робот способен выполнять различные задачи и говорить на двух языках: хинди и английском. Индийская организация космических исследований планирует запустить корабль с Виом Митрой ближе к концу этого года.

«Мы делаем это в порядке эксперимента», — отметили ученые.