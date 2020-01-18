Индия отложила строительство Hyperloop

Индийские власти решили отказаться от проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop. Они будут ждать, когда пройдут успешные испытания.

«У нас нет возможности экспериментировать с Hyperloop. Мы сконцентрируемся на других видах транспорта. В то же время, если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом», — сказал заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар, его цитирует India Today.

По его словам, чтобы Индия вернулась к этому вопросу, где-нибудь в другой точке мира должно быть построено хотя бы 10 километров трассы.

Индия задумала строить Hyperloop в 2018 году. Планировалось, что сверхскоростная магистраль соединит столицу штата Махараштра город Мумбаи и Пуну, второй по величине город региона. Протяженность маршрута должна была составить 136 километров.

Hyperloop — проект американского инженера и предпринимателя Илона Маска. Идея заключается в передвижении пассажирских и грузовых капсул в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью до 1220 километров в час.