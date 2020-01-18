    18 января 2020, 09:16

    Индия отложила строительство Hyperloop

    Юлия Булыгина

    Индийские власти решили отказаться от проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop. Они будут ждать, когда пройдут успешные испытания.
    Индия отложила строительство Hyperloop

    «У нас нет возможности экспериментировать с Hyperloop. Мы сконцентрируемся на других видах транспорта. В то же время, если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом», — сказал заместитель главного министра штата Махараштра Аджит Павар, его цитирует India Today.

    По его словам, чтобы Индия вернулась к этому вопросу, где-нибудь в другой точке мира должно быть построено хотя бы 10 километров трассы.

    Индия задумала строить Hyperloop в 2018 году. Планировалось, что сверхскоростная магистраль соединит столицу штата Махараштра город Мумбаи и Пуну, второй по величине город региона. Протяженность маршрута должна была составить 136 километров.

    Hyperloop — проект американского инженера и предпринимателя Илона Маска. Идея заключается в передвижении пассажирских и грузовых капсул в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью до 1220 километров в час.