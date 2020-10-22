Индия открыла въезд в страну. Правда, с одним «но»

«В настоящее время правительство решило поэтапно смягчить визовые ограничения и ограничения на поездки для большего числа категорий иностранных граждан и граждан Индии, желающих въехать в Индию или покинуть ее», — заявили власти Индии.

Въезд разрешен всем держателям карт иностранных граждан Индии и лиц индийского происхождения. Кроме того, перечь границу страны теперь снова можно всем другим иностранным гражданам, которые собираются посетить Индию с любой целью, за исключением туристической.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Индии превысило 7,5 миллиона человек, писал сайт RT. От коронавируса в стране вылечились более 6,6 миллиона граждан.