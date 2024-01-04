Мир 04 января 2024, 21:22 Индия опровергла поставки снарядов на Украину Представитель МИД Индии Джайсвал опроверг сообщения об экспорте снарядов Украине РИА «Новости»

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Военно-промышленные предприятия Индии не продавали и не экспортировали артиллерийские боеприпасы на Украину. Как сообщила газета The Hindustan Times, с таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Рандхир Джайсвал.

Вопрос возник после появления видео, которое разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам, на котором мужчина в военной форме украинской армии держит, предположительно, 155-миллиметровый снаряд индийского производства.

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После того, как ролик разошелся по Сети ряд СМИ опубликовали материалы, что ВСУ использовали артиллерийские снаряды из Индии. По данным журналистов, боеприпасы попали на Украину от одной из стран Центральной Европы.

«Мы можем категорически заявить, что мы не отправляли ни одного из этих артиллерийских боеприпасов в Украину. Не экспортировали и не отправляли», — заявил Джайсвал.

Как отметили журналисты, за день до этого министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар принимал в Нью-Дели украинского коллегу Дмитрия Кулебу. Это стало первым контактом руководителем внешнеполитических ведомств за много месяцев.

В конце декабря президент России Владимир Путин тоже встречался с министром иностранных дел Индии Субраманиаму Джайшанкару. В ходе переговоров глава государства попросил министра передать главе правительства Индии Нарендру Моди приглашение в Россию.