Мир 04 января 2023, 18:21 Индия обвинила Запад в острых экономических проблемах развивающихся стран Глава МИД Индии: санкции против России вызвали проблемы в развивающихся странах РИА «Новости»

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Антироссийские санкции, которые ввел Запад, привели к острым экономическим проблемам в развивающихся странах мира, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Он указал на резкий рост цен на удобрения, продукты питания и энергию, сообщил ТАСС.

Министр обратил внимание, что Европа, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжала импортировать нефть из России. Причем в шесть раз больше, чем Индия.

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«Когда общество с доходом 60 тысяч долларов на душу населения чувствует, что должно заботиться о себе, <.> оно не должно ожидать, что общество с доходом две тысячи долларов <…> пропустит удар», — заверил Джайшанкар.

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Он подчеркнул, что Индия не собирается разрывать связи с Россией. Глава МИД напомнил, что российская сторона в период неприсоединения на протяжении десятилетий поддерживала страну оружием, а США в это время оказывали поддержку Пакистану — «заклятому врагу Индии».

Ранее об отрицательном влиянии санкций против России заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. Он указал на то, что Запад давно планировал «заговор» против России и ее попытки защищаться законны, сообщило радио Sputnik.