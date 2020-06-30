Индия объявила войну китайским приложениям. Среди них есть TikTok

Власти Индии заблокировали около 59 китайских приложений. Такое решение было принято после информации о гибели 20 военных на границе с КНР.

Как сообщает государственное Бюро прессы и информации, соответствующее постановление о блокировке выпустило Министерство информационных технологий Индии.

В черный список попало и самое популярное приложение — TikTok. Помимо него жителям Индии не получиться воспользоваться китайской соцсетью WeChat, сервисом микроблогов Weibo, браузером UC, игрой Clash of Kings и другими приложения.

По мнению Министерства, работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии». Кроме этого они также угрожают безопасности государства и общественному порядку.

На днях в России разблокировала мессенджер Telegram. Отмена блокировки Telegram связана с невозможностью его заблокировать и началом сотрудничества с российским правительством.