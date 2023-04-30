Мир 30 апреля 2023, 02:40 Индия недополучила дивиденды от активов в России на сумму $400 млн Bloomberg: дивиденды энергетических компаний Индии застряли в России РИА «Новости»

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Индийские энергетические компании не получили дивиденды на сумму 400 миллионов долларов от своих активов в России. Об этом Bloomberg сообщил чиновник Министерства нефти Индии.

Государственные компании Индии, включая ONGC, имеют доли в российских нефтяных и газовых месторождениях. Однако после введенных США и Европейским союзом санкций в отношении российской стороны они не могут получить свои активы.

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Также у Индии возникли проблемы при покупке российской нефти выше ценового потолка, который ранее установили страны G7. По словам индийского чиновника, власти страны сейчас ищут способ оплатить поставки. Индийские власти не оказали официальную поддержку ценовому лимиту на российское черное золото в 60 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что банк Emirates NBD в ОАЭ начал переводить активы граждан России на отдельные счета. Такие меры исполняют в рамках европейских санкций. Таким образом, дивиденды и деньги от продажи ценных бумаг россиян поступают на сегрегированный счет.

В первых числах апреля Финляндия заморозила счета Российского центра науки и культуры в Хельсинках из-за санкций Запада. В таком состоянии они будут находится до «дальнейшего уведомления».