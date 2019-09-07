  • Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну из-за потери связи

    07 сентября 2019, 04:10

    Мария Борисова

    Связь с индийским посадочным модулем «Викрам» была потеряна перед его запланированным прилунением. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Индийской организации космических исследований (ISRO) доктора Кайласавадиву Сиван.

    «Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 километра. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. Сейчас ведется анализ данных», — цитирует газета «Известия» его слова.

    Индийское космическое агентство планировало, что «Викрам» прилунится на равнине между кратерами Симпелий N и Санцини С в области Южного полюса.

    Если бы миссия Индии удалась, страна стала бы четвертой державой после СССР, США И Китая, которая посадила бы аппарат на Луну.

    Ранее стало известно, что первый побывавший в космосе российский антропоморфный робот SkybotF850 известный под именем Федор вернулся на Землю после путешествия на МКС. Во время пребывания на станции он провел в экзоскелете несколько тренировок.