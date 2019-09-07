Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну из-за потери связи

«Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 километра. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. Сейчас ведется анализ данных», — цитирует газета «Известия» его слова.

Индийское космическое агентство планировало, что «Викрам» прилунится на равнине между кратерами Симпелий N и Санцини С в области Южного полюса.

Если бы миссия Индии удалась, страна стала бы четвертой державой после СССР, США И Китая, которая посадила бы аппарат на Луну.

Ранее стало известно, что первый побывавший в космосе российский антропоморфный робот SkybotF850 известный под именем Федор вернулся на Землю после путешествия на МКС. Во время пребывания на станции он провел в экзоскелете несколько тренировок.