Мир 15 марта 2023, 02:49 Индия не присоединялась к потолку цен на нефть из России — СМИ Reuters: Индия не присоединялась к потолку цен на российскую нефть Pxhere

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Индия не обязана покупать энергоресурсы, придерживаясь введенных G7 и Евросоюзом ограничений. Об этом говорится в материале агентства Reuters. В статье журналисты ссылаются на министерство нефти страны.

Индия, как отметил источник агентства, не подписывала никакого соглашения со странами Запада о введении ценового ограничения на российскую нефть.

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Саудовская Аравия не намерена продавать нефть ни одному государству, которое установит потолок цен. Как ранее пояснил глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, речь идет о саудовских поставках. Глава саудовского ведомства также добавил, что его не удивит, если и другие экспортеры нефти поступят таким же образом.

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Агентство Bloomberg сообщало, что чиновники из Индии якобы попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений цен на российскую нефть. Однако официально страна не заявляла, что поддержит введение потолка цен на нефть из России.

Индия и дальше и будет сотрудничать с Россией, заверил в разговоре с «360» политолог, востоковед Маис Курбанов. По его словам, это последний шанс противостоять главному сопернику страны — Китаю, потому что без российских ресурсов индийцам придется тяжело.