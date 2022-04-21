Индия не приняла японский самолет с помощью Украине из-за бюрократии

Самолет сил самообороны Японии с гумпомощью Украине не смог приземлиться в Индии, заявило агентство Киодо. Местные власти отказали ему в пересадке из-за недостаточного согласования, сообщило РИА «Новости».

Японские военные планировали переправить груз для Украины через соседние страны — Польшу и Румынию. Перевалочными пунктами в полете должны были стать Индия и ОАЭ.

Маршрут, по информации агентства, был утвержден, однако 20 апреля поступил отказ — индийские власти заявили о недостаточном согласовании. Источник Киодо объяснил такое решение, в том числе, политическими причинами.

Ранее обозреватель британского The Telegraph Джереми Уорнер призвал Индию отказаться от дружественных отношений с Россией. Он посчитал, что страна должна пожертвовать экономическими контрактами, чтобы выйти из одного с Китаем блока и получить от западных стран субсидии за закупку вооружения.