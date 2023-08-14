Мир 14 августа 2023, 13:14 Индия не пригласила Украину на саммит G20 Пардеши: Украина не попала в список стран, приглашенных на саммит G20 РИА «Новости»

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Украина не вошла в число стран, которых пригласили на предстоящий саммит «Большой двадцатки». Об этом сообщил специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, его слова привел РБК.

Пардеши спросили, стоит ли ждать визита на саммит президента Украины Владимир Зеленского.

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«Украина не вошла в число приглашенных стран. В этот лист попали Сингапур, Оман, Нидерланды, Испания, Египет, Алжир и Бангладеш», — сказал он.

Также представитель индийской стороны в G20 отметил, что саммит не является местом для политических дискуссий.

«Это экономическое мероприятие, где обсуждают последствия конфликта, а не способы решения», — подчеркнул Пардеши.

Саммит «Большой двадцатки» в 2023 году пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет ясности, кто именно возглавит российскую делегацию на предстоящей встрече.