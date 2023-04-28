Мир 28 апреля 2023, 13:06 Индия назвала связи в сфере обороны столпом партнерства с Россией Глава Минобороны Индии Сингх: важный столп партнерства с Россией — связи в сфере обороны Unsplash

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Сотрудничество в сфере обороны является одной из самых важных вех в отношениях России и Индии. Об этом на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх. Его процитировал ТАСС.

Сингх отметил, что страны традиционно сотрудничают в самых разных сфера. Область обороны является одним из столпов партнерства.

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«Сотрудничество в сфере обороны является одной из самых важных, одним из проверенных временем столпов нашего стратегического партнерства», — отметил министр обороны Индии.

Он назвал сегодняшнюю встречу с Шойгу еще одной возможностью подчеркнуть, «как сильны связи между Индией и Россией в этом направлении».

Накануне российский министр обороны прибыл в индийскую столицу Нью-Дели. Уже сегодня, 28 апреля, там состоится совещание глав Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Помимо России, Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана, в мероприятии примут участие министры обороны Белоруссии и Ирана в статусе стран-наблюдателей.