Мир 22 ноября 2023, 20:07 Индия назвала способ снизить напряженность на Ближнем Востоке Премьер Индии: в G20 заявили, что только дипломатия остановит конфликт в Газе РИА «Новости»

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Страны «Большой двадцатки» согласились с мнением о том, что только диалог и дипломатия могут помочь преодолеть напряженность в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления по итогам саммита G20. Его процитировал ТАСС.

«Дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности», — указал Моди.

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Он добавил, что по этому и другим вопросам в G20 существует консенсус. Кроме того, «Большая двадцатка» нацелена решить палестино-израильский конфликт на основе принципа двух государств в целях стабильности на Ближнем Востоке.

Лидеры стран объединения также выступили против терроризма в любой форме и призвали организовать гуманитарную помощь для палестинского народа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала заключение соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня и объявлении гуманитарных пауз в секторе Газа.