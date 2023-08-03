Мир 03 августа 2023, 11:53 Индия намерена импортировать из России 9 млн тонн пшеницы The Economic Times: Индия хочет закупить у России 9 млн тонн пшеницы РИА «Новости»

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Индия может закупить девять миллионов тонн российской пшеницы, чтобы обеспечить внутренние запасы продовольственного зерна, сообщила The Economic Times. Сейчас на индийском рынке продолжается рост цен на эту продукцию.

Издание обратило внимание, что Россия предлагает стране пшеницу по конкурентным ценам.

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Растущая стоимость пшеницы в Индии вызвана введением властями этой страны ограничений на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам можно хранить для продажи оптом и в розницу.

В конце июня президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, отметив рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала 2023 года.

Стороны также акцентировали внимание на взаимодействии стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и G20. В ходе беседы Путин и Моди подтвердили готовность и дальше укреплять стратегическое партнерство.