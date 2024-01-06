Мир 06 января 2024, 15:12 Индия начала расследование после сообщений об экспорте боеприпасов на Украину ET: Индия расследует данные о попадании своих боеприпасов на Украину РИА «Новости»

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Спецслужбы Индии начали расследование после появления информации о попадании произведенных в стране артиллерийских снарядов на Украину. Об этом написало издание The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Россия выразила опасения Индии по поводу произведенных в стране боеприпасов, которые могли поставлять на Украину через Европу. Предположительно, Киев мог получить снаряды калибра 155 мм в третьем квартале 2023 года.

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При этом официально Индия не входит в число государств, которые отправляют боеприпасы для ВСУ. Есть подозрение, что поставки осуществила действующая через Словению или Польшу сторона.

Службы безопасности Индии рассматривают версии, связанные с действиями торговцев оружием, или сговор третьей страны с Украиной. Не исключается, что покупателем боеприпасов у Индии была страна — член НАТО, которая затем передала снаряды Киеву.

В МИД Индии категорически отрицают поставки снарядов Украине.