Мир 21 мая 2023, 19:21 Индия на саммите G7 выступила за реформу ООН Премьер Индии Моди предложил реформировать ООН Пресс-служба Кремля

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на заседании G7 с призывом к реформе ООН. С его слов, международная организация не отражает нынешние реалии мира, сообщило индийское издание The Economic Times.

«Необходимо проанализировать, почему мы должны говорить о мире и стабильности на разных форумах. Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты», — отметил Моди.

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По его мнению, если ООН и дальше не будет отражать реалии современного мира и не будет прислушиваться к голосу глобального Юга, то она останется только так называемой «говорильней».

«Если вникнуть в суть дела, то ясно одно: созданные в прошлом веке институты не соответствуют системе XXI века», — резюмировал премьер Индии.

В японской Хиросиме с 19 мая проходит трехдневный саммит глав стран G7. В субботу, 20 мая, на съезд прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры страны G7 выступили за поддержку киевского режима для поражения России.