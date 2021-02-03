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    03 февраля 2021, 12:34

    Индия купит у России истребители МиГ-29

    Дарья Морозова

    Правительство Индии планирует купить у России 21 истребитель МиГ-29. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.

    По данным газеты «Взгляд», Дрожжов рассказал, что сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Заключение контракта пришлось отложить из-за отсутствия авиасообщения между Россией и Индией.

    «Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», — заключил он.