Индия купит у России истребители МиГ-29
Правительство Индии планирует купить у России 21 истребитель МиГ-29. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.
По данным газеты «Взгляд», Дрожжов рассказал, что сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Заключение контракта пришлось отложить из-за отсутствия авиасообщения между Россией и Индией.
«Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», — заключил он.