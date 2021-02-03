Индия купит у России истребители МиГ-29

По данным газеты «Взгляд», Дрожжов рассказал, что сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Заключение контракта пришлось отложить из-за отсутствия авиасообщения между Россией и Индией.

«Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», — заключил он.