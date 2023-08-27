Мир 27 августа 2023, 08:34 Индия купила у России первую за четыре года партию урана Россия поставила в Индию первую с 2019 года партию урановой руды Hendrik Schmidt/dpa/globallookpress

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Россия отправила в Индию партию урановой руды на 13,5 миллиона долларов. Это была первая поставка с 2019 года, сообщило РИА «Новости».

Объем купленной в этот раз партии — 118 тонн. Четыре года назад Индия приобретала 1,77 тысячи тонн урана на 101,6 миллиона долларов.

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Закупались ураном у России и США. В первой половине 2023 года американская сторона получила 416 тонн урана — в два раза больше, чем было в первом полугодии 2022-го.

Как отмечали эксперты, в США нарастили закупку урана у России до максимума из-за того, что им не хватает собственных мощностей. Так как «Росатом» контролирует 40% рынка ядерного топлива, Соединенным Штатам приходится покупать его у РФ.

Ранее американские власти признали «чрезмерную зависимость» от российского ядерного топлива. Если Запад лишится российских поставок, на которые приходится 50% всех мировых, и не сможет восстановить сектор, то большинству энергетических компаний хватит топлива лишь на полтора года. Уран — такой же биржевой товар, как нефть и газ.