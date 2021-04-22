Индия купила четыре истребителя у Франции

Многоцелевые истребители в количестве четырех штук прибыли в Индию. Их произвела французская компания Rafalе по заказу индийской стороны. Об этом сообщило издание The Times of India со ссылкой на пресс-службу ВВС Индии.

Самолеты доставили с европейской авиабазы Мериньяк без происшествий. Они преодолели восемь тысяч километров за десятичасовой промежуток. За это время их единожды дозаправляли. Это происходило прямо в воздушном пространстве.

Численность аналогичных самолетов в Индии на сегодняшний день составляет 18 штук. Их начали поставлять еще в 2016 году, когда впервые заключили контракт.

Ранее сообщалось, что 22 апреля на полигоне Опук в Крыму пройдет основной этап учения войск ЮВО и ВДВ, напомнила «Свободная пресса».