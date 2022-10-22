Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд | 360°

Мир 22 октября 2022, 00:23 Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд Times of India: Индия успешно испытала способную нести ядерный боезаряд ракету Agni Prime Pixabay

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Испытания баллистической ракеты прошли в Индии — с полигона в штате Одиша запустили ракету средней дальности наземного базирования Agni Prime, способную нести ядерный боезаряд. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны.

«В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены», — приводит издание цитату оборонного ведомства.

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Дальность действия баллистической ракеты класса «земля-земля» составляет от одной до двух тысяч километров

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Пуск провели в пятницу с полигона, расположенного на побережье штата Одиша. Ракета Agni Prime, самая маленькая и легкая из всей серии баллистических ракет Agni. Это уже третье подряд успешное испытание Agni Prime, что подтверждает точность и надежность системы, сообщила газета.

В начале октября серию испытаний баллистических ракет провела Северная Корея. В сторону Японского моря выпустили несколько ракет. Испытания прошли успешно. Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.