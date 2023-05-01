Мир 01 мая 2023, 00:34 Индия и Россия изучат возможность приема карт RuPay и «Мир» ET: Индия и Россия изучают возможность приема карт RuPay и «Мир» на фоне санкций РИА «Новости»

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Индия и Россия работают над возможность принятия карт систем RuPay и «Мир» в обеих странах. Это поможет россиянам и индийцам совершать платежи в рупиях и рублях в своих странах, сообщила Economic Times.

«По словам источников, на недавнем заседании правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству было обсуждено и решено изучить возможность разрешения приема этих карточек», — сказано в публикации.

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Сопредседателями встречи были глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар и российский вице-премьер Денис Мантуров. Участники мероприятия договорились изучить возможность взаимодействия единого платежного интерфейса Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей Банка России.

Сейчас все платежи из Индии в Россию и наоборот проходят через SWIFT.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция приступили к разработке новой платежной системы, которой смогут пользоваться туристы. Она будет называться Rebit kart.