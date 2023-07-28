Мир 28 июля 2023, 13:47 Индия и Бразилия отвергли предложение Китая расширить БРИКС — СМИ Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против инициативы Китая о расширении БРИКС Freepik

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Индия и Бразилия отвергают призыв Китая быстро расширить БРИКС за счет развивающихся стран. Об этом написало агентство Bloomberg, сославшись на знакомых с ситуацией чиновников.

По данным издания, Бразилия не хочет портить отношения с Западом, опасающимся, что растущий альянс станет противовесом США и Евросоюзу, а Индия выступает за строгие правила «приближения» к БРИКС. ЮАР же готова рассмотреть разные варианты.

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Сейчас в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР. В прошлом году организация анонсировала расширение своего состава и намерение сделать альянс более инклюзивным. После этого о намерении присоединиться к нему заявили уже 19 государств, среди которых Иран, Аргентина, Тунис, Турция, Египет. Из них 13 попросили о членстве в БРИКС официально.

По данным агентства, два члена альянса оказались против включения Саудовской Аравии и Индонезии. Вопрос возможного расширения БРИКС должны обсудить на саммите, который состоится в августе в Йоханнесбурге.