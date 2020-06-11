Индиец завещал землю слонам

Один из слонов по кличке Моти как-то спас мужчине жизнь. Животное отправилось в другой город с погонщиком слонов. Однако вскоре работник заболел, поэтому Актар приехал ему на подмогу. Однажды во время этой поездки мужчина проснулся из-за того, что Моти непривычно громко трубел. Актар выглянул в окно и увидел вооруженного человека, который целился прямо в него. Индиец успел убежать.

В знак благодарности мужчина решил оставить слону-спасителю и его другу приблизительно 6,25 акра (2,5 гектара) земли. Семье свое решение он объяснил тем, что передаст индийскому слону только 15% территорий, на которых раньше жил этот вымирающий вид. Тем не менее жена и дети Актара не оценили его поступок.