Мир 14 января 2023, 20:47 Индиец заказал 30-килограммовую силиконовую статую умершей жены Daily Mail: 65-летний индиец заказал мастеру силиконовую статую своей умершей жены freepik

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Шестидесятипятилетний индиец Тапас Сандилия заказал скульптору силиконовую статую своей умершей жены Индрани, с которой прожил 39 лет. Вдовец признался, что так ему легче пережить горе, написало издание Daily Mail.

Тапас Сандилия потерял супругу прошлой весной — женщина скончалась в больнице от последствий ковида. Он не смирился с этой потерей и попросил мастера Субимала Даса изготовить точную копию жены в натуральную величину, используя воск, стекловолокно и силикон. Такова была воля самой Индрани — когда несколько лет назад супруги были в индуистском храме, ее впечатлила реалистичность одной из статуй и женщина посоветовала мужу тоже сделать ее статую, если она умрет раньше.

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Скульптор несколько дней трудился над глиняной моделью тела и 3D-изображением лица Индрани. Вся работа над статуей заняла полгода. Пенсионер заплатил за нее 250 тысяч рублей. Вдовец посадил копию жены на диван, где любила сидеть Индрани, и регулярно расчесывает ей волосы.

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По данным издания, семья была в ужасе от идеи создания такой статуи, но безутешного индийца это не остановило.