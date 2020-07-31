Индианка сбросила 43 кг после отказа принять ее в баскетбольную команду

Жительница Индии Шерри Шарма смогла похудеть на 43 килограмма и целиком поменять свою жизнь. Она начала сбрасывать вес после того, как преподаватель физкультуры в университете отказался принять ее в баскетбольную команду.

Тогда 29-летняя девушка полностью изменила свой рацион и серьезно занялась спортом, рассказало издание Times of India. Она исключила фастфуд и всю нездоровую пищу, стала контролировать размер порций, а также количество белков, жиров и углеводов в них.

Кроме того, Шерри Шарма наладила режим дня и решила спать как минимум по семь часов в сутки. Также девушка стала пить больше воды, не допускала обезвоживания и ходила в тренажерный зал несколько раз в неделю. В итоге ей удалось сбросить 43 килограмма.

Шерри Шарма рассказала, что всю жизнь страдала от лишнего веса. В школьные годы ей приходилось непросто из-за насмешек одноклассников. Перед началом похудения она весила 95 килограммов.

Сейчас девушка продолжает заниматься спортом и соблюдать режим питания. Правда, по воскресеньям она позволяет себе сладости. Шарма советует для достижения результата развивать дисциплину и не сходить с начатого пути. Кроме того, важно не сравнивать себя с другими.