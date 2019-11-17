  • «Индиана Джонс мира искусства» нашел украденное 18 лет назад кольцо Оскара Уайльда

    17 ноября 2019, 01:34

    Валерия Шафирко

    Искусствовед Артур Брэнд, известный как «Индиана Джонс мира искусства», сумел найти золотое кольцо ирландского писателя Оскара Уайльда, которое было украдено 18 лет назад. Об этом сообщило издание RFI.

    Знаменитый писатель подарил кольцо своему другу в 1876 году, его вес 18 карат, а по форме оно напоминает ремень с пряжкой. На украшении была выгравирована надпись на греческом языке: «Дар любви тому, кто желает любви», а внутри — инициалы друзей на английском языке.

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    Украшение хранилось в колледже Магдалины Оксфордского университета, в котором учился Уайльд. Там же находятся и множество других вещей, принадлежавших писателю. В 2002 году золотой кольцо, стоимость которого ровна 40 тысячам евро, было украдено. Правоохранителям удалось найти преступника и арестовать его, но драгоценность к этому времени была уже продана торговцу металлоломом за 175 евро, и отыскать ее не удалось.

    Брэнд смог найти пропажу с помощью друзей, которые знакомы с преступным миром Лондона. «Индиана Джонс мира искусства» увидел золотое кольцо в форме пряжки, на котором была гравировка на греческом языке, и сразу узнал в нем пропавшее украшение. Колледж Магдалины поблагодарил искусствоведа и сказал, что кольцо будет отправлено обратно в коллекцию вещей Уайльда.

    Артур Брэнд получил всемирную известность в 2015 году, когда нашел две статуи бронзовых коней скульптора Йозефа Торака, уточняет издание. В марте 2019 года искусствовед отыскал картину Пикассо, которая была украдена 20 лет назад на яхте во Франции.