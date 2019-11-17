«Индиана Джонс мира искусства» нашел украденное 18 лет назад кольцо Оскара Уайльда

Знаменитый писатель подарил кольцо своему другу в 1876 году, его вес 18 карат, а по форме оно напоминает ремень с пряжкой. На украшении была выгравирована надпись на греческом языке: «Дар любви тому, кто желает любви», а внутри — инициалы друзей на английском языке.

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Украшение хранилось в колледже Магдалины Оксфордского университета, в котором учился Уайльд. Там же находятся и множество других вещей, принадлежавших писателю. В 2002 году золотой кольцо, стоимость которого ровна 40 тысячам евро, было украдено. Правоохранителям удалось найти преступника и арестовать его, но драгоценность к этому времени была уже продана торговцу металлоломом за 175 евро, и отыскать ее не удалось.

Брэнд смог найти пропажу с помощью друзей, которые знакомы с преступным миром Лондона. «Индиана Джонс мира искусства» увидел золотое кольцо в форме пряжки, на котором была гравировка на греческом языке, и сразу узнал в нем пропавшее украшение. Колледж Магдалины поблагодарил искусствоведа и сказал, что кольцо будет отправлено обратно в коллекцию вещей Уайльда.

Артур Брэнд получил всемирную известность в 2015 году, когда нашел две статуи бронзовых коней скульптора Йозефа Торака, уточняет издание. В марте 2019 года искусствовед отыскал картину Пикассо, которая была украдена 20 лет назад на яхте во Франции.