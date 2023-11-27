Мир 27 ноября 2023, 17:02 Independent: в правительстве Южной Кореи заявили о планах ввести запрет на собачье мясо

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Исполнительный директор Международного гуманного общества Южной Кореи Джунг Чэ сообщил о планах властей ввести запрет на употребление собачьего мяса. Об этом написало издание Independent.

В его заявлении говорится, что из-за мяса, которое практически никто не ест, страдает много собак. Однако слова Чэ не понравились владельцам собачьих ферм. Они отметили, что закрытие производств может обернуться катастрофой для целой индустрии и людей, задействованных в ней, рассказал «ФедералПресс».

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В свою очередь власти пообещали фермерам финансовую поддержку, если запрет вступит в силу.