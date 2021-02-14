Independent и Times извинились перед Абрамовичем за статьи о санкциях

Британская газета Independent принесла извинения российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Речь идет о статье с цитатой, что он является «хранителем незаконного состояния» Владимира Путина.

Материал был выпущен 6 февраля. В нем, сказано на сайте Independent, были «ошибочно опубликованы» высказывания оппозиционера Леонида Волкова, призывавшего ввести санкции против Абрамовича.

В тот же день схожий материал вышел в газете Times. Редакция также извинилась за свою статью из-за утверждений, что Абрамович лишился британского гражданства, которого у него не было.

Кроме того, отметила Times, говоря о лицах, «связанных с Кремлем», газета не намекала на связь Абрамовича с оргпреступностью или нарушением прав человека в России.

Редакция сообщила, что «рада прояснить это и принести Абрамовичу извинения за недопонимание».

Independent и Times согласились оплатить судебные издержки Абрамовича и сделать пожертвование в фонд, который выберет миллиардер. Сумма компенсации не уточняется.

Абрамович, заявил РБК его представитель, направит полученную от изданий компенсацию в благотворительный фонд по борьбе с расизмом и дискриминацией.