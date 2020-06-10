Индекс миролюбия упал в мире на фоне пандемии коронавируса

Специалисты составили Глобальный индекс миролюбия, который в этом году снизился. Из-за ситуации с коронавирусом показатели смогут вернуться на прежний уровень только в течение пяти лет.

Институт экономики и мира уже 14 лет изучает ситуацию в 163 государствах и подсчитывает индекс миролюбия. В исследовании эксперты учитывают уровень сплоченности людей, соблюдение прав граждан, уровень стабильности экономики и другие факторы. В 2020 году индекс снизился, но в институте считают, что цифры будут падать и дальше из-за пандемии.

«На возвращение экономических показателей к докризисному уровню 2019 года может уйти около пяти лет. Мы ожидаем, что пандемия окажет негативное влияние на большинство показателей, которые мы учитываем при составлении индекса», — привел слова основателя Института экономики и мира Стива Киллелеа ТАСС.

Он добавил, что спад экономики из-за коронавируса может привести к росту числа забастовок с применением насилия. Кроме того, эксперты ожидают ухудшения международных отношений и роста политической нестабильности в Европе.

Сейчас самой миролюбивой страной является Исландия, которая занимает первое место с 2008 года. За ней идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия же располагается на 154 месте, как и годом ранее.

«Примечательно, что Россия входит в четверку стран, имеющих наилучшие условия для того, чтобы справиться с последствиями пандемии», — подчеркнул Киллелеа.

Последнее место рейтинга занимает Афганистан. Всего индекс миролюбия улучшился в 81 стране, а ухудшение ситуации зафиксировали в 80 странах.