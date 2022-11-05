Индейцы Перу захватили 150 заложников, чтобы привлечь внимание к ЧП на нефтепроводе | 360°

Мир 05 ноября 2022, 16:23 Индейцы Перу захватили 150 заложников, чтобы привлечь внимание к ЧП на нефтепроводе Коренные перуанцы удерживали 150 человек для привлечения внимания к ЧП на нефтепроводе Unsplash

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Сто пятьдесят человек стали заложниками индейцев из Перу в рамках акции по привлечению внимания местных властей к аварии на трубопроводе. Об этом сообщил ТАСС.

Заложники были пассажирами судов, маршрут которых пролегал через реку Мараньон — левый исток Амазонки. Эти водные транспортные средства ранее были задержаны жителями населенного пункта Кунинико из района Ураринас в провинции Лорето. Таким образом те выражали протест и привлекали внимание местных властей к экологической ситуации в регионе.

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Шестнадцатого сентября там произошел разрыв трубопровода, который принадлежит государственной энергетической компании Petroperu. По данным AFP, в результате аварии в акваторию попало 2,5 тысячи тонн сырой нефти.

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Среди заложников были пассажиры туристического корабля. На транспортном средстве были люди с ограниченными возможностями здоровья, беременная женщина и месячный ребенок.

При этом основная часть задержанных — родом из Перу. Помимо них, на водном транспортном средстве на борту находились граждане Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии.

Всех заложников отпустили в пятницу, 4 ноября. Они пробыли в заточении 28 часов. По предварительной информации, никто из задержанных не пострадал.