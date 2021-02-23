Индейцы чероки призвали Jeep не наживаться на их имени

Вождь американских индейцев чероки Чак Хоскин — младший призвал автомобильную марку Jeep отказаться от упоминания их племени в названии моделей Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee. Об этом Хоскин-младший заявил в эфире телеканала CNN.

Вождь чероки заявил, что американские корпорации и спортивные команды должны прекратить эксплуатировать индейскую культуру для извлечения прибыли. Хоскин-младший указал, что наименование чероки принадлежит конкретному народу и нации, а его использование для продвижения автомобилей марки Jeep и зарабатывания денег не делает чести индейцам.

Представители Jeep заявили, что тщательно выбирают названия для своих автомобилей и чтят индейцев за их благородство и доблесть. В компании отметили, что готовы к открытому диалогу с вождем американских чероки, написала «Газета.ru».

Официальный представитель Jeep в России ранее объявил об отзыве более 7,5 тысячи внедорожников Grand Cherokee в связи с неисправностью в работе топливного насоса. Отзывная кампания затронет машины, произведенные с ноября 2010 года по май 2013 года.