Инаугурация президента Рахмона прошла в Таджикистане

По данным издания, Рахмону вручили удостоверение президента и Знак президента во Дворце наций. Отмечается, что торжественная церемония продолжится в резиденции республиканского правительства, которая находится в Душанбе.

В середине октября таджикский ЦИК утвердил результаты выборов президента, которые состоялись 11 октября. Победил Эмомали Рахмон, набрав 90,92% голосов.