Мир 13 января 2024, 15:28 «Иначе народ не поймет». Депутатов Рады лишат брони от мобилизации на Украине «РБК-Украина»: чиновников и членов Рады могут лишить брони от мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

После многодневных консультаций в парламенте законопроект о мобилизации на Украине отозвали для доработки. Парламентарий от партии «Слуга народа» рассказал «РБК-Украина», что в дальнейшем брони от службы могут лишить депутатов Рады и чиновников.

«Надо расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и так далее, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет», — заявил он.

Реклама

Однако норма о брони для нардепов существует в законодательстве. Как отметили журналисты, даже если не прописать отдельные нормы, их все равно не заберут в территориальный центр комплектования — так сейчас на Украине называют военкомат.

Существует еще одна идея: вообще отказаться от большого закона о мобилизации, заменив его на несколько поменьше. Но военное руководство против.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский является уклонистом, который четыре раза игнорировал повестки из военкомата. Украинский состоит на военном учете с 2008 года.

Ранее Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, отозванного кабмином из парламента. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что некоторые положения проекта нарушали права человека, а часть норм нуждалась в уточнении.