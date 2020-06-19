Имущество кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико арестовали

У конкурента Александра Лукашенко экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда забрали все имущество. Арест наложили в рамках уголовного дела о финансовых махинациях.

«Мы подтверждаем эту информацию, департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля был наложен арест на их имущество», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Генпрокурор Белоруссии заявил, что действия фигурантов дела представляют реальную угрозу нацбезопасности страны, поэтому им будет заниматься КГБ республики.

Ранее Виктора Бабарико задержали и отправили в СИЗО. Помимо него, задержали еще 20 «соучастников». Случилось это, когда кандидат в президенты поехал сдавать в избирательную комиссию документы с подписями в свою поддержку.

Сам экс-предприниматель уверен: все это сделано для того, чтобы не допустить смены власти в стране действующими руководителями Белоруссии. В Комитете госконтроля заявили, что эти уголовные дела и выборы президента никак не связаны.